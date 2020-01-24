В Воронежской области дедушка на «Ситроене» протаранил «Ладу» юной девушки

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:20:51+03:00

Машины разбросало по разные стороны дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В четверг, 23 января, в селе Заброды Калачеевского района случилась авария. У дома № 2д на улице Магистральной 72-летний житель Калача, руливший «Ситроеном», врезался ВАЗ-211440. «Разбор полетов» показал, что пенсионер не предоставил преимущество «Ладе», выезжая со второстепенной дороги на главную. В ДТП получила травмы 19-летняя жительница села Новая Криуша, управлявшая отечественным автомобилем. Она сама обратилась в больницу.

- Всего 22 января в Воронежской области зарегистрировали 108 ДТП. Большая часть аварий случилась в Воронеже – 83. 19 ДТП произошли в районах области, еще 6 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU