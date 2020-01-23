2020-01-23T19:47:48+03:00
Звезды

На карту памяти «Воронежская Победа» нанесли более 50 объектов

В один клик можно увидеть наглядную картину боевых действий за освобождение города от фашистов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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К 75-летию Великой Победы и 77-летию освобождения нашего города от фашистов на сайте Библиотечной системы Воронежа опубликовали обновленный вариант интерактивной карты Памяти. На нее нанесено более 50 объектов - братские могилы, памятники и места, связанные с Великой Отечественной войной. Всего в один клик разворачивается наглядная картина боевых действий за освобождение Воронежа.

В частности, информация, размещенная на карте, напомнит воронежцам о сражении за город, продолжавшемся почти семь месяцев. На карте отмечены события второй наступательной операции советских войск в июле-августе 1942 года. Горожане узнают, какой участок командующий 60-й армией генерал-майор Иван Черняховский назвал ключом от Дона, где в городе установлен памятник «летающему танку» и где находится памятник воинам полка НКВД, какой вклад в Победу внес завод «Электросигнал» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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