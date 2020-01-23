В Воронеже поймали вора, обокравшего несколько квартир на 400 тыс рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:30:02+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

С марта 2019-го в полицию поступили несколько похожих заявлений о хищениях в многоэтажках. Кражи происходили днем (когда владельцы квартир находились на работе), замки открывались отмычками. Из квартир исчезали деньги, ювелирные изделия и ценные вещи. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 400 тысяч рублей.

Вор попался с поличным, после совершения очередной квартирной кражи в Северном районе. В отделе полиции 36-летний житель Брянской области признался, что неоднократно приезжал в Воронеж с целью совершения квартирных краж, похищенное продавал, а вырученные деньги тратил на личные цели.

- В настоящее время доказаны шесть краж задержанным в Воронеже, сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU