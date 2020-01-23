В Воронежской области подросток жестоко избил 40-летнего мужчину

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россоши Воронежской области следователи разбираются в обстоятельствах уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемым по делу проходит 17-летний подросток, а потерпевший – 40-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами доставили в россошанскую больницу из двора многоквартирного дома на улице Юбилейная райцентра. По версии следствия, подросток избил его руками и ногами.

- На допросе несовершеннолетний отпираться не стал, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - По ходатайству органов следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU