2020-01-23T14:36:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области подросток жестоко избил 40-летнего мужчину

Потерпевший попал в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В Россоши Воронежской области следователи разбираются в обстоятельствах уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемым по делу проходит 17-летний подросток, а потерпевший – 40-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами доставили в россошанскую больницу из двора многоквартирного дома на улице Юбилейная райцентра. По версии следствия, подросток избил его руками и ногами.

- На допросе несовершеннолетний отпираться не стал, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - По ходатайству органов следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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