Хотел сэкономить: воронежец лишился 20 тыс, пытаясь купить мобильник через интернет

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники продолжают наживаться на наивных воронежцах. За 22 января аферисты обманули семерых горожан, причем удаленно – через интернет.

В частности, на удочку ушлых обманщиков попался парень, который хотел сэкономить на покупке мобильного телефона. Молодой человек увидел в сети объявление о продаже гаджета по привлекательной стоимости. По условиям, нужно было перевести предоплату за товар, а оставшуюся сумму отдать курьеру при получении мобильного телефона. Покупатель заплатил аванс и стал ждать. Вместо этого продавец сообщил, что пока курьер в пути, сделку необходимо «срочно закрыть из-за возможного технического сбоя» - перевести оставшуюся сумму на банковскую карту. Покупатель деньги перевел, но телефона не дождался. В итоге лишился 20 тысяч рублей.

- Сохраняйте бдительность при покупке товаров на страницах соцсетей и интернет-магазинов. Зачастую, потерпевшие сталкиваются с традиционной схемой мошенничеств: после перевода денег сайты интернет-магазинов и страницы соцсетей оказываются заблокированы, а мобильные телефоны, с которых звонили злоумышленники, - недоступны, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU