2020-01-23T12:22:20+03:00
Общество

В Воронеже на улице Димитрова заменят 25 метров канализационного коллектора

Водоотведение жителям на время работ отключать не будут
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ООО "РВК-Воронеж"фото ООО "РВК-Воронеж"
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В Воронеже продолжаются восстановительные работы на месте обрушения железобетонного свода канализации диаметром 600 мм в районе дома №131 по улице Димитрова. Коллектор здесь построен в 70-е годы прошлого века и пришел в аварийное состояние.

К этому моменту, по информации «РВК-Воронеж» завершили подготовку котлована для ремонта. Эти работы усложнило глубокое залегание трубы (около 5 метров) и толстый слой асфальта (25 см).

- Сейчас место повреждения уже обнаружили, - рассказали в пресс-службе водоканала. - В ходе работ заменят поврежденный участок протяженностью 25 метров.

Работы по восстановлению коллектора пройдут без ограничения водоотведения. Для этого привлекут мобильную перекачивающую станцию.

На дороге для безопасности пешеходов и водителей у места разрытия выставили ограждения.

- К работам привлечены шесть единиц спецтехники и две бригады специалистов участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж», - рассказали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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