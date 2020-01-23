Слесарь УК отказался отремонтировать ветхий канализационный стояк в воронежской квартире

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:54:48+03:00

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Жительница Воронежа обратилась в УК Советского района с просьбой отремонтировать старый чугунный стояк канализации, который проходит у ее в туалете. На вызов пришел слесарь , который рассказал, что ремонтировать трубу, проходящую в квартире, должны собственники за свой счет. Посоветовав хозяевам «зацементировать» все и забыть. Между тем женщина волнуется, что труба слишком ветхая и недалеко до коммунальной беды:

- Но к этому стояку прикоснутся страшно, вдруг лопнет. Дом 1967 года. Как быть и куда обращаться? Устали уже ругаться с УК.

«Комсомолка» выяснила, чья все-таки зона ответственности канализационные трубы, и обратилась за комментарием в пресс-центр ЖКХ. Выяснилось, что данная труба – общедомовое имущество и слесарь, отказавший жильцам в ремонте, не только не прав, а рискует получить выговор.

- Жительнице квартиры надо позвонить и оставить заявку по тел. 200 8 300, - пояснили в пресс-центре ЖКХ. – В этом случае заявителю после выхода сантехника перезвонят и спросят, выполнена работа, или нет. Если сантехник отказался, об этом надо обязательно сообщить диспетчеру.

ИСТОЧНИК KP.RU