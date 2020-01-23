2020-01-23T08:33:05+03:00
Общество

Водоканал Воронежа заплатит штраф в 36 миллионов за отключение воды цветочному магазину

УФАС нашел в действиях компании нарушения закона
Елена ФЕДЯШЕВА
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Антимонопольная служба Воронежской области оштрафовала ООО «РВК-Воронеж» на 35,8 миллиона рублей, а должностное лицо предприятия – на 20 тысяч за отключение водоснабжения цветочному магазину. Ведомство признало действия компании злоупотреблением доминирующим положением.

Директор торгового предприятия, которому за долги в период с 19 апреля по 28 июня 2019 года отключили водоснабжение, не мог работать и был вынужден закрыть магазин. Предприниматель подал в УФАС заявление с просьбой изучить ситуацию.

Антимонопольная служба встала на защиту интересов ИП, найдя в действиях водоканала нарушение закона о защите конкуренции. Кроме того, владелец торговой точки был лишен монополистом возможности погасить задолженность в срок, установленный действующим законодательством (20 дней).

- Ответственность за подобное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Таким образом, ООО «РВК-Воронеж» и его должностное лицо были оштрафованы на 35 804 852 рублей и 20 000 рублей, - отметили в УФАС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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