2020-01-22T21:14:30+03:00
Происшествия

Пьяный житель Воронежской области напал на начальника районной полиции

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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22 января прокуратура Каширского района направила в суд уголовное дело по обвинению 24-летнего Алексея Т. Мужчину обвиняют в насилии, опасном для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как установлено следствием, в ноябре 2019 года в селе Каширское начальник местного отделения полиции присутствовал при осмотре места происшествия. В это время по проезжей части, виляя из стороны в сторону, проехал автомобиль «ВАЗ-21093».

За рулем был как раз 24-летний Алексей. Его машина двигалась опасно. При этом на требования начальника полиции об остановке водитель не отреагировал. Правоохранители отправились в погоню за «девяткой». Хозяин автомобиля остановился на другой улице.

Водитель был пьян. Конечно же, он не хотел разбираться с полицейскими и попытался скрыться. Сопротивляясь, он к тому же ударил начальника полиции. Вред здоровью в последствии оценили как легкий. Тем не менее парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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