В Воронеже выставили на продажу исторический «Дом Клочковых»

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:20:43+03:00

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Администрация Воронежа опубликовала постановление о продаже объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: ул. Никитинская, 50в. Речь идет о «Доме Клочковых, где бывал Бунаков». Памятник истории и культуры планируют реализовать за 13,3 млн рублей. Это цена без учета НДС.

Двухэтажное здание, о котором идет речь, - нежилое. Если прибавить подвал - то его общая площадь 645,5 кв. м. Само здание оценивают в сумму более 9 млн рублей. Земля под ним - соответственно еще 4 млн. Сумму задатка утверждена в размере 2,6 млн.

Дом был построен в середине XIX века. Тогда он имел один этаж, находился в собственности мещанина Петра Борисова. Однако с 1858 года дом принадлежал семье купца Ивана Клочкова, известного в Воронеже предпринимателя и благотворителя. В середине 1880-х дом был перестроен по проекту известного воронежского архитектора Мысловского.

Одна из дочерей Клочкова, Лариса, в 1898 году обвенчалась с Николаем Бунаковым (русский педагог, теоретик и практик начального обучения, методист русского языка, автор учебников и учебных пособий), хотя вступила с ним в брак значительно раньше. Это позволяет предполагать, что Бунаков неоднократно посещал дом своей тещи, но документально посещения не подтверждены. В конце 1940-х - начале 1950-х при восстановлении здания был надстроен второй этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU