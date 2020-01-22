Мошенники обманули льготников и получили землю под Воронежем стоимостью более 18 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:53:23+03:00

Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы

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С 2012-го по 2017 год группа мошенников приобрела право собственности на 31 земельный участок в Новоусманском районе общей стоимостью более 18 млн рублей. В эту группу входило четыре жителя Воронежа.

Они искали льготников - инвалидов или ветеранов труда - у которых в соответствии с федеральным законом есть право бесплатно получить земельный участок. Мошенники убеждали их, что самостоятельно добиться участка те не смогут. Поэтому предлагали за вознаграждение от 3 до 10 тысяч рублей переуступить им такое право. То есть льготники должны были предоставить членам ОПГ документы, удостоверяющие личность и наличие соответствующего статуса.

Выделенные администрацией района земельные участки впоследствии переоформлялись на доверенных лиц и реализовывались конечным покупателям по рыночным ценам. Теперь воронежцев обвиняют в мошенничестве организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU