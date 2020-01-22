В Воронеже молодой человек за прогулку на чужой иномарке может сесть на пять лет

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:09:34+03:00

Он угнал «Дэу Нексия», покатался на ней и бросил

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Сотрудники отдела полиции № 1 раскрыли угон «Дэу Нексии». Об исчезновении автомобиля сообщил его 33-летний владелец. Машина стояла во дворе дома на улице Сельской Железнодорожного района.

Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении 23-летнего местного жителя. Несмотря на довольно юные годы, он уже был судим за кражи. Молодой человек признался, что ночью проходил мимо иномарки и захотел покататься по городу. Разбил стекло водительской двери, запустил двигатель и поехал в сторону поселка Боровое. Вскоре поездка ему наскучила, и он бросил машину. Иномарку вернули владельцу.

- В отношении 23-летнего воронежца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Его отправили в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU