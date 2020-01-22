2020-01-22T16:04:34+03:00
Общество

В Воронеже чествуют защитников города

Ветеранов поздравили с Днем освобождения Воронежа от немецко-фашистских зазватчиков
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Воронеже не забывают его защитников. Тех отважных людей осталось совсем немного. Один из них - 97-летний Петр Немцев. Война для него началась 27 октября 1941 года направлением на Дальний Восток. Затем его, курсанта пехотного училища в Комсомольске-на-Амуре, вместе с сослуживцами перебросили под Воронеж. Защищать родные места для Петра Васильевича было делом чести.

– Наша 248-ая отдельная курсантская бригада была сформирована из 18-летних ребят – в основном жителей Черноземья. И так получилось, что с Комсомольска-на-Амуре нас бросили на фронт на свою родину, защищать свои районы, свой город. Это, наверное, имело какое-то значение. Командование, вероятно, учитывало – вот они с этих мест, они будут воевать достойно. И точно! – делится воспоминаниям Петр Немцев.

В боях за Воронеж Петр Васильевич получил тяжелое ранение и вернулся в строй на Курскую дугу. Потом участвовал в освобождении Киева, Будапешта, Вены и Праги. Под Прагой и встретил Победу.

- Петр Васильевич – один из тех, кто видел Воронеж и в довоенные годы, и во время обороны, и в 1945-ом году, когда был здесь проездом на пути в Ленинград, и после возвращения со службы на Байконуре, - рассказали в управе ленинского района.

Накануне годовщины освобождения Воронежа от фашистов делегация из управы Ленинского района посетила героя с поздравлениями и подарками от мэра и руководителя управы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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