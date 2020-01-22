В Воронеже мужчину заставили дважды заплатить за виртуального щенка
Несколько более оригинальным, чем обычно, способом обманули 44-летнего жителя Центрального района.
Мужчина заинтересовался объявлением о продаже щенка шпица. Он позвонил по указанному телефону и договорился о том, что заплатит по карте. Покупателю кинули ссылку с реквизитами. Потом аферист позвонил и заявил, что операцию по зачислению денег по непонятным причинам заблокирована банком. Жаждущий стать хозяином шпица мужчина заплатил еще раз – с карты своей знакомой. После этого «продавец» телефон отключил. Добычей афериста стали более 18 тысяч рублей.
- Всего 21 января жертвами мошенников стали три жителя Воронежской области, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Еще раз напоминаем: не сообщайте данные своих банковских карт незнакомцам и тем более не перечисляйте им деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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