2020-01-22T13:49:52+03:00
Общество

На Воронеж и область надвигается ураганный ветер

Его сила будет достигать 16-19 м/с
Олег ИВАНОВ
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Спасатели предупреждают, что 22 января с 18.00 до 18.00 уже 23 января местами по области и Воронежу ожидается усиление западного ветра до 16-19 м/с. Информация о неблагоприятных метеорологических явлениях поступила от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. На улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Если же сильный ветер застанет вас на улице, можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. А вот около стен домов прятаться не стоит, так как с крыш может кровельный материал.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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