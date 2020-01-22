2020-01-22T12:35:51+03:00
Происшествия

В Воронеже крыша остановки обрушилась на голову женщины

Удар смягчил капюшон
Юрий КОЗЛОВ
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Одна из досок после ЧП так и осталась висеть посреди павильона.Одна из досок после ЧП так и осталась висеть посреди павильона.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост, в котором женщина, не пожелавшая назвать себя, описала неприятное происшествие, случившееся с ней утром 22 января на остановке на улице Полины Осипенко. На нее рухнули доски с крыши павильона. Удар пришелся по голове

- Хорошо, что была в капюшоне. Удар был смягчен, и доски не особо тяжелые, повезло. А то можно было уехать не на работу, а в больницу. Будьте осторожны! – предупредила женщина.

В мэрии так прокомментировали ЧП:

- Этот остановочный павильон совмещен с торговым объектом. Управа района ведет работу с предпринимателем , чтобы тот оперативно устранил повреждения облицовки крыши и впредь более внимательно следил за ее состоянием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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