2020-01-21T16:30:22+03:00
Общество

На проект нового терминала воронежского аэропорта выделят около 150 млн рублей

Ожидается, что он будет построен к 2022 году
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На проектирование нового терминала воронежского аэропорта в 2020 году будет выделено порядка 150 млн рублей. Об этом 21 января рассказал Роман Фроленко, генеральный директор авиагавани.

- По нашим планам проектные работы должны быть закончены к концу 2020 года. После прохождения государственной экспертизы начнутся строительно-монтажные работы – то есть либо в конце этого года, либо в начале следующего, - подчеркнул генеральный директор.

Предварительно будет освобождена площадка под будущий терминал – на это также потребуется около 100-150 миллионов.

- Строительство аэровокзала будет продолжаться около полутора лет. Поставлена задача к 350-летию празднования дня рождения Петра I открыть новый терминал. То есть в 2022 году мы будем работать уже в новом терминале, - прокомментировал Роман Фроленко.

Пока же будут произведены косметические изменения в старом аэровокзале, чтобы можно было комфортно переждать эти два с половиной года. Например, будет модернизировано багажное отделение, дополнительно установят две стойки регистрации и построят дополнительные гейты – выходы на посадку. Скорее всего, изменятся и пункты досмотра, чтобы можно было увеличить их пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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