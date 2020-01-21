В Воронеже ночью сгорели два автомобиля

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:45:12+03:00

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Ночью 21 января огнеборцев вызвали тушить пожар в Советском районе. На ул. Юлиса Янониса горели автомобили.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1.47. На место выехали две пожарные машины. Восемь спасателей потушили огонь через 10 минут после вызова. Сгорел автомобиль Kia Ceed, огнем также поврежден припаркованный рядом Volkswagen Passat. Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU