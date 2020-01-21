В Воронежской области животные стали почти в три раза реже болеть бешенством

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:07:08+03:00

Бешенство не лечится Фото: из архива «КП»

За прошлый год зарегистрировали 33 случая

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По данным регионального управления Росптребнадзора в 2019 зарегистрировано 33 случая лабораторно подтвержденного бешенства у животных в 16 районах области. В сравнении с 2018 годом случаев болезни стало меньше 2,8 раза, тогда было зарегистрировано 95 случаев.

Чаще всего бешенством болели кошки (15 случаев), собаки (10 случаев), лисицы (6 случаев). По одному случаю выявили у мелкого рогатого скота и хорька.

В течение года за антирабической помощью к врачам обратились 6401 человек, пострадавший от контакта с животным. Это на 5,8% меньше, чем годом ранее.

В то же время больше воронежцев и жителей области получили укусы от диких животных: количество таких случаев за год выросло на 21%.

Эпидемиологи напоминают, что для предупреждения заболевания бешенством нужно соблюдать правила:

- приобретать животных только в специализированных организациях;

- проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

- избегать контакта с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных;

- обязательно проходить профилактическую иммунизацию против бешенства группам риска: ветеринары, охотники, лесники, егеря;

- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае укусов, ослюнения и при контакте с неизвестным животным.

При развитии заболевания у животных и человека смертность составляет 100%. Спасти от заболевания может только своевременно сделанная прививка.

ИСТОЧНИК KP.RU