Житель Воронежской области забил собутыльника молотком
На днях в одном из домов в Калаче обнаружили тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали. 40-летний знакомый, ранее судимый, признался в убийстве. Инцидент произошел вечером 17 января. Знакомые выпивали. Потом подозреваемый несколько раз ударил молотком по голове своего оппонента. Тот скончался от открытой черепно-мозговой травмы, подтвердила судебно-медицинского эксперта.
На задержанного завели уголовное дело, теперь ему придется ответить за убийство, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU