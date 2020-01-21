Воронежцы выступили за сохранение долгих новогодних выходных

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:02:04+03:00

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Сразу после новогодних каникул аналитики Head Hunter опросили пользователей портала. Уточнили, как те провели длинные выходные и как относятся к тому, чтобы их сократить. В опросе приняло участие 3010 человек.

Большинство опрошенных провели каникулы дома (87%), еще 9% путешествовали по России. 59% участников опроса из Воронежской области выступили против сокращения каникул, а 27% эту идею поддержали. Любопытно, что доля последних среди мужчин выше, чем среди женщин (32% против 25%).

- Также выяснилось, что 26% жителей региона хотели бы увеличения числа выходных дней. Больше всего тех, кто поддерживает эту идею, среди соискателей из медицинской и научно-образовательной сфер, - отметила руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алёна Манохина.

ИСТОЧНИК KP.RU