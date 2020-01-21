Воронежцам показывают картины с борисоглебского пленэра

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:42:14+03:00

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В выставочном зале на Кирова, 8 работает экспозиция «На земле Бориса и Глеба». Здесь представлены работы 17 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Тамбова и Российской академии художеств, участвовавших в девятом академическом пленэре в Борисоглебском районе в октябре 2019 года.

Воронежцы увидят красоты родного края, запечатленные на полотнах Олега Савостюка, Ирины Токаревой, Любови Савельевой, Андрея Дубова, Александра Золотых, Александра Лаврова, Олега Малявкина, Павла Золотова, Евгения Щеглова, Дмитрия Савинкова, Николая Третьякова, Чермена Гугкаева, Сергея Коваля, Александра Косничева, Виктора Микитюка, Ольги Кузьминой, Евгения Ячного, Сергея Бокунова.

Выставка продлится до конца января. Затем картины украсят соцобъекты области.

ИСТОЧНИК KP.RU