Житель Воронежской области обматерил ювелирный магазин

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:13:49+03:00

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20 января в торговом центре. Борисоглебска по тревожной кнопке вызвали вневедомственную охрану. Выяснилось, что в ювелирном магазине мужчина матерился и угрожал продавцу.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 45-летний безработный. Зачем мужчина без денег отправился в ювелирный, загадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU