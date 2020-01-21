Житель Воронежской области обматерил ювелирный магазин
Дебошира задержали
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
20 января в торговом центре. Борисоглебска по тревожной кнопке вызвали вневедомственную охрану. Выяснилось, что в ювелирном магазине мужчина матерился и угрожал продавцу.
Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 45-летний безработный. Зачем мужчина без денег отправился в ювелирный, загадка.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU