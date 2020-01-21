2020-01-21T10:13:49+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области обматерил ювелирный магазин

Дебошира задержали
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 января в торговом центре. Борисоглебска по тревожной кнопке вызвали вневедомственную охрану. Выяснилось, что в ювелирном магазине мужчина матерился и угрожал продавцу.

Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 45-летний безработный. Зачем мужчина без денег отправился в ювелирный, загадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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