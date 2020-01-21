В Воронеже стартует фестиваль «Защитники Отечества»

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:32:14+03:00

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Традиционно в конце января в столице Черноземья стартуют отборочные туры фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». Они пройдут по графику: 29, 30 января и 5 февраля в Коминтерновском районе, 31 января и 2 февраля в Левобережном, 1 февраля в Советском и Железнодорожном, 4 февраля в Центральном, 6 и 7 февраля в Ленинском районе. Победители районных отборочных туров покажут свое мастерство 15 и 16 февраля в городском Дворце культуры (ул. 9 января, 108). А 21 февраля во Дворце культуры и 23 февраля во ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) состоятся заключительные гала-концерты фестиваля.

Участниками форума могут стать самодеятельные коллективы, сольные исполнители культурно-досуговых учреждений, дети и подростки, военнослужащие и курсанты военных вузов Воронеж, ветераны труды.

Отборочные туры пройдут в категориях «Юный патриот» (от 7 до 17 лет) «Патриот» (от 18 до 55 лет), «Ветеран» (старше 55 лет), «Воин» (военнослужащие и солдаты срочной службы, студенты военных учебных заведений), «Исполнители и коллективы средних профессиональных и высших учебных заведений культуры и искусства». Они будут соревноваться в номинациях «Хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты».

ИСТОЧНИК KP.RU