2020-01-20T18:07:09+03:00
Происшествия

В Воронеже с бывшего заведующего отделением больницы № 1 взыщут 6 миллионов рублей

Экс-начальника подозревают в многочисленных взятках от подчиненных
Юрий КОЗЛОВ
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Бывшему заведующему отделением грозит до 15 лет тюрьмы и выплата более 6 миллионов рублей.Бывшему заведующему отделением грозит до 15 лет тюрьмы и выплата более 6 миллионов рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Левобережного района подали иск в суд. С бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной клинической больницы № 1 собираются взыскать 6 миллионов 37 тысяч рублей.

Напомним, экс-начальника обвиняют в 20 взятках на сумму 6 миллионов рублей, полученные им с 11 августа 2015-го по 10 января 2019 года. Подчиненные, по версии следствия, отдавали ему деньги за увеличение размера надбавок к окладу и возможность постоянно работать в плановых операционных залах, что также существенно влияло на зарплату.

- Уголовное дело по ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере», а теперь еще и иск о взыскании 6 миллионов, будут рассматривать в Левобережном районном суде. Бывшему заведующему отделением грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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