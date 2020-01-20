В Воронежской области обход Боброва могут сдать досрочно

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:29:36+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин рассказал, что окончание строительства обхода города Боброва запланировано на следующий год. Но если будет дополнительное финансирование, то объект могут сдать уже в текущем году. Его стоимость 5,1 млрд рублей. Эти средства регион получает от федерального бюджета по частям. В прошлом году эта сумма составила 1,8 млрд, из которых 280 млн подрядчику пришлось вернуть из-за ненадлежаще выполненных работ. Сейчас они идут с опережением графика на 15%. Окончательную ясность по финальным срокам региональные власти получат в мае-июне.

Также в этом году на федеральное финансирование областные власти заявят три моста, состояние которых неудовлетворительное. Сооружения находятся в Новой Усмани, Павловском районе (здесь мост через реку Гаврила пришел в негодность в результате строительства обхода Лосева-Павловска), а также терновский мост через реку Свала. Планируется их реконструкция или строительство. Кроме того, в Терновском районе власти по просьбам жителей почистят русло реки.

ИСТОЧНИК KP.RU