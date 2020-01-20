2020-01-20T16:29:42+03:00
Общество

В воронежской «Квадре» рассказали, из-за чего могли возрасти счета за отопление

В соцсетях люди жалуются на то, что цифры в платежках возросли на суммы от 300 до 1000 рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Суммы в платежках воронежцев за отопление почему-то резко отличаются по сравнению с предыдущим месяцем или с декабрем 2018 года. Судя по сообщениям в соцсетях, были случаи, когда разница составляла 1000 рублей и даже больше. Сильно разнятся цифры и по районам. Хотя, казалось бы, температура воздуха везде примерно одна и та же. Однако у одних платежки те же, что и в прошлом месяце, а у других – на 1000 и даже более дороже.

За разъяснением, почему так происходит, мы обратились в компанию, являющуюся поставщиком тепла - ПАО «Квадра». Вот что нам пояснили:

- Надо смотреть по каждому индивидуальному случаю. Возможно, у жильцов сломался общедомовой счетчик, и им начислили по среднему – цена в этом случае, как правило, на порядок выше. Не исключено, что в управляющей компании посчитали расход тепла за больший период, чем ранее – скажем, в прошлом месяце за 27 дней, а в этом – за 32. Унифицировать порядок расчета УК мы заставить не можем. По закону жильцы могут запросить акт снятия показаний у управляющих компаний - чтобы понять, за что платят. Бывали и случаи, когда людям начисляли больше не столько за отопление, сколько за большой расход горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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