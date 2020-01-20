Воронежца обманули при покупке игровой приставки
25-летний парень из Воронежа искал себе игровую приставку. В сети натолкнулся на объявление со сказочным ценником. Времени на раздумья не было: или покупаешь ты, или покупает кто-то другой.
Молодой человек позвонил продавцу. Тот через мессенджер скинул ссылку, по которой можно было произвести оплату товара. (Речь, видимо, шла о сервисе доставки. Вот только ссылка была привязана к личному счету мошенника.) 18 тысяч рублей "ушли" с карты покупателя и растворились в небытии.
- Возбуждено уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU