Воронежца обманули при покупке игровой приставки

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:05:21+03:00

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25-летний парень из Воронежа искал себе игровую приставку. В сети натолкнулся на объявление со сказочным ценником. Времени на раздумья не было: или покупаешь ты, или покупает кто-то другой.

Молодой человек позвонил продавцу. Тот через мессенджер скинул ссылку, по которой можно было произвести оплату товара. (Речь, видимо, шла о сервисе доставки. Вот только ссылка была привязана к личному счету мошенника.) 18 тысяч рублей "ушли" с карты покупателя и растворились в небытии.

- Возбуждено уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU