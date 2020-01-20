В Воронеже мост на улице Ленина будут ремонтировать после виадука на 9 Января

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:28:45+03:00

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Сегодня на планерке в областном правительстве главный дорожник региона Максим Оськин рассказал, как будет происходить ремонт крупных объектов в Воронеже:

- На виадуке на 9 Января надеемся, работа пойдет побыстрее, поскольку там поменялась подрядная организация, и сейчас работает субподрядчик. Как только выйдем на нормальный уровень, где-то в июне, тогда будем говорить о реконструкции улицы Ленина. Два путепровода никто в городе одновременно перекрывать не будет. На улице Ленина предстоит вынести эстакаду со всеми сетями. Новые металлоконструкции будут изготовлены, скорее всего, к концу года, и установлены путем натяжки. Это минимизирует проблемы перемещения для граждан. И пока мы с этими путепроводами не разделаемся, речь об остужевской развязке мы, скорее всего, вести не будем. Если будет понимание, то заявимся на 2021 год, - отметил руководитель департамента дорожной деятельности области.

ИСТОЧНИК KP.RU