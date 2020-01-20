Директора воронежской УК будут судить за обман на 46 миллионов рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:18:00+03:00

Ему грозит пять лет заключения

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Бывшего директора воронежской управляющей компании обвиняют в пяти фактах обмана или злоупотребления доверием. Сумма ущерба - около 46 миллионов рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

66-летний мужчина заключил с поставщиками коммунальных услуг несколько хитрых договоров. Согласно документам, одна организация предоставляла услуги по водоснабжению, теплоснабжению или электроснабжению, а другая их оплачивала. Так он "заработал" весьма крупную сумму. Деньги ушли, говоря юридическим языком, "не по целевому назначению".

- Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU