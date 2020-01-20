Со льда воронежского водохранилища спасли троих детей

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:30:09+03:00

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18 января в городскую службу спасения поступил звонок от неравнодушного воронежца. Он заметил, что четверо детей без сопровождения взрослых идут по льду водохранилища с левого берега на правый в районе улицы Ильича.

Спасатели быстро прибыли на место. На льду находились трое подростков. Четвертый к тому моменту уже вернулся на берег. Ребят убрали со льда. Двое в итоге убежали, а третьего - 11-летнего - передали полицейским.

- Расскажите ребенку о правилах самоспасения из промоины - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край полыньи с широко расставленными руками, затем откатиться в сторону, откуда пришел, - сообщают городские спасатели.

Добавим, что толщина льда на воронежском водохранилище варьируется от 0 до 10 см. Под опорами Чернавского моста и у Адмиралтейской площади его нет совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU