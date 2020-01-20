В Воронеже продавщицу ограбил и зверски избил уроженец Средней Азии
Вечером 15 января продавец павильона на улице Ленинградской закрывала киоск. В это время на нее напал незнакомец. Он затолкал 62-летнюю женщину внутрь павильона, сильно избил, забрал из кассы деньги, несколько пачек сигарет и банковскую карту продавщицы.
Приехавшие на место ЧП полицейские сняли отпечатки пальцев и просмотрели запись камер видеонаблюдения. Грабителя удалось установить по отпечаткам. В базе данных указано, что они принадлежат 24-летнему уроженцу Средней Азии, на данный момент находившемуся в Воронеже. Преступника задержали, у него изъяли банковскую карту женщины.
Продавщицу отвезли в больницу. Ее состояние на данный момент тяжелое, из-за этого даже полицейские пока не могут с ней поговорить.
- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 161 УК РФ «Разбой». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU