Воронежцам споет Артур Пирожков

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:03:39+03:00

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Шоумен и ведущий Александр Ревва создал образ мачо Артура Пирожкова в далеком 2009 году в рамках Comedy Club. Тогда никто и подумать не мог, что через несколько лет комедийный персонаж станет суперуспешным певцом, обладателем «Золотого граммофона» и получит премию МУЗ-ТВ. Сегодня в его арсенале целый букет из хитов: «Чика», «Плачь, детка», «Как Челентано», «Зацепила».

Первый большой музыкальный концерт Артура Пирожкова в Воронеже пройдет 18 марта в Event-Hall, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU