Верят ли воронежцы в то, что на Крещение смыли с себя грехи

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:31:22+03:00

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18 тысяч жителей региона поучаствовали в крещенских купаниях в 2020 году. В Воронеже окунуться в ледяную воду решили 2248 человек. Самой многолюдной стала купель у Адмиралтейской площади, там обряд омовения прошли 1082 горожанина. Корреспонденты «КП» спросили у собравшихся: верят ли они, что искупавшись на Крещение, можно смыть с себя все грехи?

- Считаю, что можно. Хотя научно, это, может, и не доказано. Но мы пришли всей семьей, чтобы не нарушать христианские традиции. Мы должны верить, соблюдать все правила, - поделилась с нами пенсионерка Любовь Ивановна.

- Я сегодня первый раз в Воронеже. Хочу пустить в этом городе корни. Верю: тот, кто искупается, искупит свои грехи. Конечно, полностью смыть их не получится, часть придется замаливать, - рассказал Ян.

- Я бы вообще тогда не купалась! Люди, которые приходят просто, чтобы видео чисто заснять... Мне кажется, это неправильно, - высказалась одна из наших собеседниц.

- Смыть грехи вряд ли можно, а вот набраться сил на будущий год - вполне. На самом деле это очень хороший ритуал. Но для грехов - иди в церковь на исповедь, - прозвучало еще одно мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU