2020-01-19T15:42:25+03:00
Происшествия

Новогодние браконьеры в Воронежской области нарубили сосен на 260 тысяч рублей

Нарушители уничтожили 118 хвойных деревьев
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управления лесхоза Воронежской областифото управления лесхоза Воронежской области
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В управлении лесного хозяйства подсчитали ущерб, который причинили хвойным насаждениям браконьеры в декабре 2019 года. По данным ведомства, нарушители срубили 118 деревьев на территории Новоусманского, Давыдовского и Сомовского лесничеств, причинив ущерб на общую сумму 260 тысяч рублей.

В течение месяца сотрудники лесничеств провели 2256 рейдов, в том числе 329 – с участием полицейских. В ходе проверок выявили десять фактов незаконной рубки деревьев. По всем случаям в отношении нарушителей наказали административными штрафами. Одно дело направили в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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