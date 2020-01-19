Новогодние браконьеры в Воронежской области нарубили сосен на 260 тысяч рублей

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:42:25+03:00

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В управлении лесного хозяйства подсчитали ущерб, который причинили хвойным насаждениям браконьеры в декабре 2019 года. По данным ведомства, нарушители срубили 118 деревьев на территории Новоусманского, Давыдовского и Сомовского лесничеств, причинив ущерб на общую сумму 260 тысяч рублей.

В течение месяца сотрудники лесничеств провели 2256 рейдов, в том числе 329 – с участием полицейских. В ходе проверок выявили десять фактов незаконной рубки деревьев. По всем случаям в отношении нарушителей наказали административными штрафами. Одно дело направили в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU