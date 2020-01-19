Жительница Воронежа потеряла больше 120 тысяч, доверив мошенникам персональные данные
27-летняя жительница Воронежа пополнила список пострадавших от дистанционных мошенников. В субботу ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.
- Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковской карте. Чтобы обезопасить денежные средства неизвестный попросил женщину продиктовать свои персональные данные, что она и сделала. В результате, со счета потерпевшей похищено около 127 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе полиции.
В этот день жертвами мошенников стали шесть жителей Воронежской области, лишившихся в общей сложности 270 тысяч рублей.
Злоумышленников ищет полиция, возбуждены уголовные дела по статье «мошенничесиво».
ИСТОЧНИК KP.RU