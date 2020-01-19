Жительница Воронежа потеряла больше 120 тысяч, доверив мошенникам персональные данные

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:54:59+03:00

Добычей злоумышленников за сутки стали 270 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

За сутки злоумышленники дистанционно обманули шесть человек

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27-летняя жительница Воронежа пополнила список пострадавших от дистанционных мошенников. В субботу ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковской карте. Чтобы обезопасить денежные средства неизвестный попросил женщину продиктовать свои персональные данные, что она и сделала. В результате, со счета потерпевшей похищено около 127 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе полиции.

В этот день жертвами мошенников стали шесть жителей Воронежской области, лишившихся в общей сложности 270 тысяч рублей.

Злоумышленников ищет полиция, возбуждены уголовные дела по статье «мошенничесиво».

ИСТОЧНИК KP.RU