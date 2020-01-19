В Воронеже в подъезде на пенсионерку напал грабитель

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:33:52+03:00

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В Воронеже задержали серийного грабителя. Последней его «вылазкой» стало нападение на пенсионерку. 40-летний, ранее неоднократно судимый злоумышленник, 17 января зашел за 66-летней женщиной в подъезд дома на улице Корейской. Между этажей мужчина напал на пенсионерку, выхватив у нее пакет, в котором находился кошелек с двумя тысячами рублей. После этого грабитель побежал наверх и попытался скрыться через чердак. Однако вход на него оказался заверен.

- Выйти из подъезда он так же смог, так как его заблокировал один из жильцов, услышавший крики потерпевшей о помощи. Подозреваемый был задержан полицейскими, незамедлительно среагировавшими на сообщение о совершенном преступлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас оперативники установили причастность злоумышленника к совершению еще двух грабежей на территории Южного микрорайона города. По данным полиции, мужчина также нападал на пенсионеров, похищая у них кошельки с деньгами. Таким образом он присвоил около 14 тысяч рублей, которые потратил на наркотики.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU