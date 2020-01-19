В крещенскую прорубь окунулись 18 тысяч жителей Воронежской области

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:12:25+03:00

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в ночь с 18 на 19 января в крещенских купаниях приняли участие 17,8 тысяч жителей региона. Мероприятия прошли спокойно и без происшествий.

За безопасностью следили 1228 сотрудников МЧС с привлечением 479 единиц техники. В прошлом году желающих нырнуть в ледяную воду было больше – в купаниях тогда приняли участие 21,7 тысяч человек.

Напомним, из-за оттепели список оборудованных мест для купания был сокращен: на водоемах области и, особенно, в Воронеже лед оказался слишком тонким, чтобы выдержать людей. В областном центре из первоначального перечня из 9 прорубей к Крещению оставили только пять. Планировалось, что в крещенскую прорубь окунутся 7 тысяч воронежцев, однако к традиции приобщились лишь 2248 воронежцев.

По данным мэрии, самым массовым местом купания в этом году стала Адмиралтейская площадь - там искупались 1082 воронежца. А от 42 горожанина не пожелали купаться в официальных купелях и отправились на "дикие" проруби в Днепровский переулок, д.1, на набережную Массалитинова, 4а, в поселок Буденный и на улицу Луговая. Их попытки нырнуть в воду пресекли полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU