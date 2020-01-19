В Воронеже демонтировали уродливую и опасную рекламу

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:07:32+03:00

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В Коминтерновском районе Воронежа демонтировали больше 20 металлических малоформатных рекламных конструкций.

- Нелепые вывески и выносные конструкции не только портят внешний вид района, но порой и небезопасны для людей, - рассказали в управе района.

Чтобы удалить конструкции, пришлось привлекать сотрудников комбината благоустройства, вооруженных инструментами.

В свою очередь, сотрудники управы выявляют тех, кто нарушает правила благоустройства, размещая незаконную рекламу. Им грозит штраф от 1 до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU