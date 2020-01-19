2020-01-19T10:04:01+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области опрокинулась «Мазда»

37-летний водитель попал в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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За сутки в авариях пострадали четыре человекаЗа сутки в авариях пострадали четыре человекаФото: из архива «КП»
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По данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 88 ДТП. В результате аварий пострадали четыре человека. Погодные условия с дневными и ночными перепадами температуры делают трассы опасными, что учитывают далеко не все водители.

Так, в 17.05 в субботу, на улице Дорожная в Бутурлиновке 37-летний водитель не справился с управлением. В результате его «Мазда-626» слетела с дороги в правый кювет и перевернулась. Молодой человек получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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