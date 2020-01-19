В райцентре Воронежской области опрокинулась «Мазда»
По данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 88 ДТП. В результате аварий пострадали четыре человека. Погодные условия с дневными и ночными перепадами температуры делают трассы опасными, что учитывают далеко не все водители.
Так, в 17.05 в субботу, на улице Дорожная в Бутурлиновке 37-летний водитель не справился с управлением. В результате его «Мазда-626» слетела с дороги в правый кювет и перевернулась. Молодой человек получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU