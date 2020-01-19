2020-01-19T09:05:28+03:00
Общество

В Воронеже по требованию жилинспекции в одном доме заменили окна, а в другом – отремонтировали козырьки

До этого момента УК игнорировало обращения жильцов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Жильцы многоквартирных домов порой годами ждут от своей УК качественного ремонта или устранения проблемы. Тогда последним рычагом воздействия на коммунальщиков становится обращение в государственную жилинспекцию по Воронежской области.

Так произошло в доме №56 по улице Южно-Моравской, где подъездным козырькам давно требовался основательный ремонт. Тогда один из жильцов написал заявление в контролирующий орган с помощью системы ГИС ЖКХ.

- Внеплановая выездная проверка показала, что козырьки подъездов №2 и №3 находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют срочного ремонта, - рассказали в ГЖИ. - ПОЖСК «Советский-1» было выдано предписание, которое кооператив исполнил в установленные сроки.

А жительница дома № 1 по ул. Пограничная обратилась в жилинспекцию с жалобой, в которой рассказала, что в их подъезде за 20 лет деревянные окна пришли в полную негодность. Внеплановая проверка ведомства это подтвердила: окна закрывались неплотно, на некоторых блоках отсутствовала фурнитура. ГЖИ направило в УК Ленинского района, которая обслуживает этот дом, предписание устранить выявленное нарушение.

- В настоящий момент предписание исполнено, управляющей организацией взамен старых деревянных окон установлены новые пластиковые стеклопакеты с 1 по 9 этажи подъезда №1, - прокомментировали в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронеже по требованию жилинспекции в одном доме заменили окна, а в другом – отремонтировали козырьки
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