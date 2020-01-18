В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:56:07+03:00

В итоге ему пришлось проходить лечение в одном из местных медучреждений

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В декабре прошлого года во многих кварталах Воронежа стали появляться киоски по продаже петард, фейерверков и прочих пиротехнических устрой. В итоге многие горожане решили устроить мини-шоу непосредственно у себя во дворе среди многоэтажек и припаркованных автомобилей. Вот только, к сожалению, не все воронежцы верно оценили свои силы.

Так, в новогодние праздники бригада скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в одно из медучреждений. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, горожанин при запуске фейерверка получил травму глаза.

- На данный момент пострадавшего выписали для дальнейшего амбулаторного лечения в поликлинике по месту прикрепления, - уточнили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU