2020-01-18T19:56:07+03:00
Происшествия

В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз

В итоге ему пришлось проходить лечение в одном из местных медучреждений
Олег ИВАНОВ
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На данный момент пострадавшего​ выписали для дальнейшего амбулаторного​ леченияНа данный момент пострадавшего​ выписали для дальнейшего амбулаторного​ леченияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В декабре прошлого года во многих кварталах Воронежа стали появляться киоски по продаже петард, фейерверков и прочих пиротехнических устрой. В итоге многие горожане решили устроить мини-шоу непосредственно у себя во дворе среди многоэтажек и припаркованных автомобилей. Вот только, к сожалению, не все воронежцы верно оценили свои силы.

Так, в новогодние праздники бригада скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в одно из медучреждений. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, горожанин при запуске фейерверка получил травму глаза.

- На данный момент пострадавшего выписали для дальнейшего амбулаторного лечения в поликлинике по месту прикрепления, - уточнили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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