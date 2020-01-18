В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз
В декабре прошлого года во многих кварталах Воронежа стали появляться киоски по продаже петард, фейерверков и прочих пиротехнических устрой. В итоге многие горожане решили устроить мини-шоу непосредственно у себя во дворе среди многоэтажек и припаркованных автомобилей. Вот только, к сожалению, не все воронежцы верно оценили свои силы.
Так, в новогодние праздники бригада скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в одно из медучреждений. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, горожанин при запуске фейерверка получил травму глаза.
- На данный момент пострадавшего выписали для дальнейшего амбулаторного лечения в поликлинике по месту прикрепления, - уточнили в облздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU