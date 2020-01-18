В Воронежской области жена воткнула нож в живот мужу

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:27:17+03:00

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы

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В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в Лискинском районе на днях привезли 44-летнего местного жителя. У мужчины были тяжкие телесные повреждения - проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Оказалось, что на улице 2-ой переулок Декабристов в частном доме у потерпевшего мужчины возник конфликт с женой. Та не выдержала, схватила кухонный нож и нанесла удар, затем сама женщина вызвала бригаду скорой помощи.

- В отделе полиции 41-летняя местная жительница полностью признала свою вину и пояснила, что на бытовой почве между ними возникла ссора. В квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли орудие преступления, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU