Воронежский «Факел» проведет контрольную игру с командой из Боснии и Герцеговины

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:53:41+03:00

Также нашим футболистам предстоит встретиться с соперниками из Казахстана

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18 января футболисты воронежского «Факела» провели двустороннюю игру в рамках сочинского втягивающего сбора. На этом рабочая программа завершена. 19 января команда покинет черноморское побережье и получит несколько выходных дней.

24 января рано утром «Факел» из Москвы вылетит в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 6 февраля. Футболисты воронежского клуба проведут как минимум три контрольные игры: 28 января – с томской «Томью», 1 февраля – со «Слободой» (Тузла, Босния и Герцеговина) и 5 февраля – с «Кайсаром» (Кызылорда, Казахстан).

ИСТОЧНИК KP.RU