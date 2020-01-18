2020-01-18T18:53:41+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» проведет контрольную игру с командой из Боснии и Герцеговины

Также нашим футболистам предстоит встретиться с соперниками из Казахстана
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Подготовка продолжаетсяПодготовка продолжаетсяФото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

18 января футболисты воронежского «Факела» провели двустороннюю игру в рамках сочинского втягивающего сбора. На этом рабочая программа завершена. 19 января команда покинет черноморское побережье и получит несколько выходных дней.

24 января рано утром «Факел» из Москвы вылетит в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 6 февраля. Футболисты воронежского клуба проведут как минимум три контрольные игры: 28 января – с томской «Томью», 1 февраля – со «Слободой» (Тузла, Босния и Герцеговина) и 5 февраля – с «Кайсаром» (Кызылорда, Казахстан).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В карьере в Воронежской области путевая машина насмерть задавила монтера
Воронежский «Буран» уступил в гостях «Ладе» из Тольятти
В новогодние праздники воронежец угодил фейерверком себе в глаз
В Воронежской области жена воткнула нож в живот мужу
Воронежский «Факел» проведет контрольную игру с командой из Боснии и Герцеговины
В Нововоронеже домушник попытался забраться в квартиру, хотя хозяева были дома
Вопрос о застройке территории яблоневого сада отложили до утверждения генплана Воронежа
Воронежцу грозит шесть лет тюрьмы за то, что он подобрал чужую банковскую карту
В Воронеже УФАС посчитало оскорбительной «похмельную» рекламу ресторана
В Воронеже после несчастного случая с рабочим «забраковали» старый кран
Экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева хотят оставить в новом правительстве
Мошенник продал воронежцу 500 пачек сигарет, но ничего не выслал
Прокуратура назвала самый криминальный район Воронежа
Воронежский водитель «Ленд Крузера» накопил штрафов на 70 тысяч рублей
На воронежской трассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера
В Воронежской области из-за антисанитарии закрыли цех по производству растительного масла