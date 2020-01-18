2020-01-18T17:55:24+03:00
Происшествия

В Нововоронеже домушник попытался забраться в квартиру, хотя хозяева были дома

А потом он хотел сбежать от правоохранителей на лифте
Олег ИВАНОВ
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В Новоронеже в одну из квартир многоэтажки по улице Набережной попытался забраться вор-домушник. Но главное, чего не рассчитал преступник, увлеченный открытием чужой двери - хозяева в это время были дома. Поняв, что в их квартиру ломится вор, они сразу же позвонили правоохранителям.

Вневедомственная охрана Росгвардии задержала преступника. Примечательно, что вор попытался сбежать от сотрудников на лифте. Ранее судимого 57-летнего местного жителя росгвардейцы передали следственно-оперативной группе. Непосредственно у вора, а также в его автомобиле были обнаружены устройства для взлома замков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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