Воронежцу грозит шесть лет тюрьмы за то, что он подобрал чужую банковскую карту

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:51:26+03:00

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

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43-летняя жительница Левобережного района потеряла банковскую карту. Но когда она обнаружила пропажу, с «пластика» уже успел кто-то списать более 14 тысяч рублей. Женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции № 3.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории торговых точек, в которых и происходило снятие денег. Также полицейские опросили очевидцев.

Благодаря этому удалось выйти на 39-летнего воронежца. Его задержали в Левобережном районе. В отделе полиции мужчина признался, что видел, как женщина на улице обронила банковскую карту. Воспользовавшись ситуацией, он поднял ее, но возвращать владелице не стал. Воронежец сам воспользовался картой, когда платил за продукты и лекарства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU