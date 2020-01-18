2020-01-18T15:15:47+03:00
Общество

В Воронеже после несчастного случая с рабочим «забраковали» старый кран

Технику нельзя будет использовать как минимум в течение 90 суток
Олег ИВАНОВ
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В итоге ООО «СпецСтройТехника» признан виновным в совершении административного правонарушения ( ч. 3 ст. 9.1 КоАП)В итоге ООО «СпецСтройТехника» признан виновным в совершении административного правонарушения ( ч. 3 ст. 9.1 КоАП)Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Судебные приставы остановили работу грузоподъемного крана у склада металлоконструкций на улице Острогожская на 90 суток. Во время внеплановой проверки специалисты Ростехнадзора выявили грубейшие нарушения норм и правил в области промышленной безопасности. Поводом для проверки стал тяжелый несчастный случай с одним из работников.

Оказалось, что кран использовали, хотя даже не поставили его на учет в Ростехнадзоре. Не была техника зарегистрирована и в государственном реестре опасных производственных объектов. Не было проведено и техническое освидетельствование в установленные сроки.

Управляли же техникой люди, не обученные и не аттестованные в качестве машинистов крана. Соответственно их нельзя было допускать к самостоятельной работе на нем.

- Более того, срок эксплуатации изготовленного в 1982 году грузоподъемного козлового крана давно истек, при этом руководством предприятия не представлено сведений о проведении экспертизы промышленной безопасности крана для его возможной дальнейшей эксплуатации, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

В итоге ООО «СпецСтройТехника» признан виновным в совершении административного правонарушения ( ч. 3 ст. 9.1 КоАП). Руководителю предприятия вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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