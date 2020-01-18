Экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева хотят оставить в новом правительстве

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:50:49+03:00

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Михаил Мишустин, чья кандидатура была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, 16 января в Госдуме встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и с членами всех четырех фракций - «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

В частности представители фракции «Единая Россия» выступили в поддержку некоторых членов правительства, среди которых оказался и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Напомним, о том, что Алексей Гордеев стал представителем Президента в ЦФО, а Александр Гусев – главой региона, стало известно 25 декабря 2017 года.

- Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева, - цитирует «Интерфакс» вице-спикера Госдумы, главу фракции «единороссов» Сергея Неверова.

Также была отмечена работа Дмитрия Патрушева - министра сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU