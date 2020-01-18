2020-01-18T13:57:33+03:00
Общество

Мошенник продал воронежцу 500 пачек сигарет, но ничего не выслал

А вот горожанин успел оплатить весь товар
Олег ИВАНОВ
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Оплатив товар еще 9 января, мужчина стал ждать покупку, но так ничего и не получилОплатив товар еще 9 января, мужчина стал ждать покупку, но так ничего и не получилФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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40-летний воронежец работает вахтовым методом, и в ближайшее время он должен выехать на рабочее место. В регионе, где ему придется трудиться несколько месяцев, довольно высокие цены на табак. Вот и решил мужчина заранее сэкономить и приобрести сигареты в интернете.

В популярной социальной сети воронежец нашел продавца и заказал 500 пачек сигарет. По условиям договора покупатель должен был перевести на карту продавца стопроцентную предоплату. А уже потом, в течение нескольких дней, ему пришла бы посылка.

Оплатив товар еще 9 января, мужчина стал ждать покупку, но так ничего и не получил, а продавец перестал выходить на связь. Причиненный ущерб составил более 47 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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