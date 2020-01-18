Прокуратура называла самый криминальный район Воронежа

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:49:17+03:00

Впрочем, даже в самом тихом районе города 2019 год выдался не самым удачным

Изменить размер текста: A A

В региональной прокуратуре опубликовали инфографику со статистикой о преступности в Воронежской области за 2019 год. Конечно же, каждому воронежцу хочется знать, какие места в нашем городе наиболее спокойные, а какие наоборот - слишком опасные.

Но давайте вначале поговорим о самих преступлениях: так, в нашем регионе участились случаи нападения в общественных местах - до 46%. Для сравнения год назад мы говорили только о 43%.

Чаще всего (61%) преступить закон решаются те, кто уже и так это делал. При этом каждое третье преступление (32%) начиналось с того, что человек вначале выпил, а потом его, видимо, потянуло на какие-то авантюры.

Пугает и то, что в общей структуре преступлений крайне много тяжких - около 22%, но к этом нужно прибавить еще и особо тяжкие - примерно 4%.

Так какой же район в Воронеже самый спокойный? Выяснилось, что это - Железнодорожный - там за год произошло 2009 преступлений. Однако динамика все же отрицательная. Например, в 2018-ом здесь же было зарегистрировано всего 1548 дел. То есть произошел рост аж на 30%!

А вот пугать должен Коминтерновский - там в прошедшем году насчитали 4632 различных дел. И тут отмечен также рост преступности на 5%.

Количество преступлений продолжает растиФото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Если же говорить об области, то наиболее тихо живется в Репьевском и Петропавловском районах - по 128 преступлений за год. Зато выделился Лискинский район - с пугающей цифрой 1066.

ИСТОЧНИК KP.RU